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11:31, 6 апреля 2023Забота о себе

Названы простые приемы обольщения на первом свидании

Психотерапевт Шарлин Дуглас: смех поможет оставить приятное впечатление при знакомстве

Фото: Tibor Papai / Unsplash

Зрительный контакт и смех помогут оставить приятное впечатление на первом свидании, считает психотерапевт Шарлин Дуглас. Другие простые приемы обольщения она назвала в беседе с Metro.

Дуглас посоветовала демонстрировать новому знакомому искреннюю заинтересованность в беседе, поддерживать зрительный контакт и кивать, когда это уместно. Еще один прием очарования, по мнению психотерапевта, — найти повод для смеха.

Улыбаясь и смеясь вместе с кем-то, вы помогаете расслабиться в вашем присутствии, а еще демонстрируете свое чувство юмора. Улыбка и смех — это мощный невербальный сигнал, который свидетельствует об уверенности и открытости человека.

Шарлин Дугласпсихотерапевт

Кроме того, Дуглас рекомендовала не опаздывать на первое свидание. Пунктуальность, по ее мнению, говорит людям о честности и надежности. Если опоздание или другой неприятный инцидент все же произошел, специалистка рекомендовала не игнорировать его, а сразу объяснить причину поступка.

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Екатерина Улитина
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