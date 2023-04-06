Путин вспомнил Жириновского

Президент России Путин вспомнил о заслугах бывшего лидера ЛДПР Жириновского

Президент России Владимир Путин вспомнил о заслугах Владимира Жириновского и заявил, что бывший лидер ЛДПР всегда твердо защищал суверенитет и достоинство страны. Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

«Он был патриотом, талантливым, неординарным человеком, авторитетным политиком, ярким оратором и полемистом, создателем и настоящим лидером старейшей политической партии современной России, руководству которой он посвятил многие годы жизни», — говорится в тексте телеграммы.

Путин отметил также, что знания, опыт и организаторские способности политика были очень востребованы в парламентской и законотворческой деятельности.

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. На Новодевичьем кладбище в годовщину смерти бывшего лидера ЛДПР открыли памятник в его честь. На постаменте золотом выгравированы надписи, представляющие собой кредо политика.