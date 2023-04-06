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14:06, 6 апреля 2023Ценности

Алеся Кафельникова опубликовала новые фото в бикини

Российская модель Алеся Кафельникова поделилась новыми фото в черном бикини

Фото: @kafelnikova_a

Российская модель Алеся Кафельникова вновь поделилась откровенными снимками. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

24-летняя манекенщица опубликовала серию новых фотографий. Так, на первом она позирует лежа на шезлонге в бикини черного цвета, оформленном тонкими завязками на животе и бедрах. Ее образ дополняют солнцезащитные очки.

Затем знаменитость предстала перед камерой на фоне моря в раздельном купальнике и без макияжа, демонстрируя свою подтянутую фигуру. Кроме того, Кафельникова разместила кадр с фотосессии, на котором она стоит в монокини с поясом на талии, облокотившись руками о стену.

Ранее Алеся Кафельникова снялась в откровенных нарядах для британского бренда Jacob Lee. На размещенных кадрах манекенщица запечатлена в нескольких монохромных черных образах из весенне-летней коллекции марки. Она надела мини-юбку и кроп-топ, боди и короткую юбку с прорезями, а также брюки клеш. Данные предметы гардероба Кафельникова сочетала с кожаными куртками и массивной обувью на платформе и каблуках.

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Карина Черных
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