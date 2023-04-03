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18:04, 3 апреля 2023Ценности

Алеся Кафельникова снялась в откровенных нарядах и восхитила фанатов

Модель Алеся Кафельникова снялась в откровенном боди и мини-юбке для бренда Jacob Lee

Кадр: @kafelnikova_a

Российская модель Алеся Кафельникова снялась в откровенных нарядах для британского бренда Jacob Lee и восхитила фанатов. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенных кадрах 24-летняя манекенщица предстала в нескольких монохромных черных образах из весенне-летней коллекции марки. Она надела мини-юбку и кроп-топ, боди и короткую юбку с прорезями, а также брюки клеш. Данные предметы гардероба девушка сочетала с кожаными куртками и массивной обувью на платформе и каблуках.

Поклонники высказали свое мнение о съемке модели в комментариях. «Алеся, ты шикарна», «Роскошная», «Красавица», «Самая горячая девушка в мире», — отметили пользователи сети.

В феврале Алеся Кафельникова появилась на показе основателя бренда weinsanto и дизайнера Виктора Вайнсанто в откровенном образе. 24-летняя знаменитость прошлась по подиуму в темно-песочной мини-юбке и тренче цвета хаки. На размещенных фото видно, что манекенщица также надела белый корсетный топ, оформленный завязками посередине.

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Карина Черных
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