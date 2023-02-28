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09:45, 28 февраля 2023Ценности

Алеся Кафельникова прошлась по подиуму в откровенном образе

Российская модель Алеся Кафельникова появилась на показе бренда weinsanto в корсетном топе

Фото: @kafelnikova_a

Российская модель Алеся Кафельникова появилась на показе основателя бренда weinsanto и дизайнера Виктора Вайнсанто в откровенном образе. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Известно, что данное мероприятие состоялось в рамках Недели моды в Париже. 24-летняя знаменитость прошлась по подиуму в темно-песочной мини-юбке и тренче цвета хаки. На размещенных фото видно, что манекенщица также надела белый корсетный топ, оформленный завязками посередине. Ее образ дополнили коричневые сапоги, чокер с массивным серебристым цветком и сумка в тон тренчу.

Поклонники восхитились внешний видом звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Леся, это разрыв сердечка», «Париж рыдает от такой грации», «Вновь прекрасная Леся Кафельникова покоряет подиум своей изумительной красотой», «Ох, похитительница сердец», «Богиня!» — высказывались они.

Ранее фотографы запечатлели Алесю Кафельникову в мини-платье на шоу английского модельера грузинского происхождения Давида Комы, который также является основателем бренда David Koma. Тогда она представила публике платье, оформленное пайетками, в сочетании с укороченной шубой и высокими сапогами со стразами в красных тонах.

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Мария Винар
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