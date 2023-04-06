ФСБ поймала участвовавшего в нападении на военных в Чечне члена банды Басаева

ФСБ России сообщила о задержании сторонника Басаева, участвовавшего в убийстве 15 военных

Сотрудники ФСБ задержали в Карачаево-Черкесии члена банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавшего в нападении на военнослужащих в Чечне, совершенном 23 года назад. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ведомства.

Гражданин России Абдуллялим Джумагишиев 1981 года рождения был найден в Ногайском районе. По данным Следственного комитета России, он добровольно вступил в банду боевиков в 1998 году. 4 октября 1999 года в станице Червленной Шелковского района Чечни бандиты под руководством Хаттаба напали на российских военнослужащих. В результате погибли 15 силовиков, еще 28 были ранены.

Джумагишиеву предъявлено обвинение в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.

31 марта сообщалось, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело бывшего боевика банды Басаева и Хаттаба по обвинению в нападении на российских военнослужащих. В феврале-марте 2000 года в составе банды он участвовал в атаке на населенный пункт Улус-Керт Шатойского района Чечни. В результате нападения 84 российских военнослужащих погибли, четверо получили ранения.

