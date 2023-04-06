«Краснодар» выбил «Ростов» из Пути регионов Кубка России, победив в серии пенальти

«Краснодар» выбил «Ростов» из Пути регионов Кубка России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч первого этапа 1/2 финала прошел в Краснодаре. Основное время завершилось со счетом 1:1. У хозяев голом отметился Эдуард Сперцян, а у гостей — Роман Тугарев. В серии пенальти сильнее оказались краснодарцы (5:4).

Таким образом, «Краснодар» вышел во второй этап полуфинала Пути регионов. Ранее в эту стадию турнира пробился тольяттинский «Акрон», победивший в серии пенальти московское «Динамо». Матчи второго этапа пройдут 20 апреля.

5 апреля ЦСКА одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 1:0 и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России. На третьей добавленной ко второму тайму минуте защитник самарской команды Гленн Бейл забил автогол. В финале армейцы сыграют с екатеринбургским «Уралом».