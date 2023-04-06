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17:02, 6 апреля 2023Силовые структуры

Выдававшего себя за сотрудника ФСБ россиянина задержали

В Крыму полиция задержала выдававшего себя за сотрудника ФСБ оренбуржца

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

В Крыму полиция задержала оренбуржца, который под видом сотрудника ФСБ предлагал обвиненному в мошенничестве мужчине за четыре миллиона рублей прекратить в отношение него уголовное дело. Об этом в четверг, 6 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, выдававший себя за сотрудника ФСБ россиянин утверждал, что деньги пойдут на взятку представителям спецслужб, а также на расходы, связанные с перелетами в Москву для встреч с «начальством». Преступную схему выявили в ходе спецмероприятий.

У фигуранта также оказался подельник. В зависимости от содеянного им вменяется совершение мошеннических действий в особо крупном размере и посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Один из мужчин вину признал и дал показания против второго.

Ранее сообщалось, что в Саратове полицейские задержали 29 подозреваемых по делу об обмане 100 бизнесменов.

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Илона Палей
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