Лондонцы массово ополчились на элитное подразделение городской полиции

Politico: элитное подразделение полиции Лондона получило сотни жалоб на своих сотрудников

Элитное подразделение полиции Лондона, которое обеспечивает вооруженную защиту британских законодателей и дипломатов, за последние три года получило сотни жалоб на поведение своих сотрудников. Об этом сообщает Politico.

По данным Службы столичной полиции в Лондоне, сотрудники отдела парламентской и дипломатической охраны за период с 2020 по 2022 год получили 439 жалоб, 264 из которых от представителей общественности. Элитное подразделение отвечает за патрулирование и контроль доступа к Вестминстерскому дворцу, Скотленд-Ярду и Даунинг-стрит, а также за обеспечение вооруженной охраны дипломатических миссий, посольств и консульств.

Председатель комитета по делам женщин и равноправию Палаты общин Кэролайн Нокс заявила, что Службе столичной полиции предстоит много работы по восстановлению доверия к подразделению. По ее мнению, начать нужно с «обеспечения того, чтобы эти жалобы рассматривались решительно и быстро».

Подразделение оказалось в центре внимания общественности после того, как его офицер Уэйн Кузенс был осужден за изнасилование и убийство в 2021 году.

Ранее разгорелся еще один скандал с участием сотрудника лондонской полиции, которого арестовали по подозрению в педофилии.