Российские ученые выявят маршруты миграции северных оленей
Ученые исследуют тропы миграции северных оленей на Таймыре. Об этом сообщает издание «Северный Край».
Научные работники Сибирского федерального университета (СФУ) наденут ошейники с системой слежения на 25 оленей. Навигационное оборудование позволит выявить маршруты животных, а также определить границы ареала их обитания.
По словам замминистра экологии Красноярского края Александра Ногина, собранные сведения будут использованы при учете поголовья северных оленей. Обновить данные об их численности планируют в 2024 году.
В марте ученые определили число белых медведей, проживающих на острове Врангеля. В исследовании задействовали беспилотные летательные аппараты с тепловизионным оборудованием. Согласно результатам «переписи», на острове проживают 864 медведя.