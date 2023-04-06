Российские ученые выявят маршруты миграции северных оленей

Ученые СФУ исследуют тропы миграции северных оленей на Таймыре

Ученые исследуют тропы миграции северных оленей на Таймыре. Об этом сообщает издание «Северный Край».

Научные работники Сибирского федерального университета (СФУ) наденут ошейники с системой слежения на 25 оленей. Навигационное оборудование позволит выявить маршруты животных, а также определить границы ареала их обитания.

По словам замминистра экологии Красноярского края Александра Ногина, собранные сведения будут использованы при учете поголовья северных оленей. Обновить данные об их численности планируют в 2024 году.

В марте ученые определили число белых медведей, проживающих на острове Врангеля. В исследовании задействовали беспилотные летательные аппараты с тепловизионным оборудованием. Согласно результатам «переписи», на острове проживают 864 медведя.