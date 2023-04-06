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15:57, 6 апреля 202369-я параллель

Российские ученые выявят маршруты миграции северных оленей

Ученые СФУ исследуют тропы миграции северных оленей на Таймыре

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Ученые исследуют тропы миграции северных оленей на Таймыре. Об этом сообщает издание «Северный Край».

Научные работники Сибирского федерального университета (СФУ) наденут ошейники с системой слежения на 25 оленей. Навигационное оборудование позволит выявить маршруты животных, а также определить границы ареала их обитания.

По словам замминистра экологии Красноярского края Александра Ногина, собранные сведения будут использованы при учете поголовья северных оленей. Обновить данные об их численности планируют в 2024 году.

В марте ученые определили число белых медведей, проживающих на острове Врангеля. В исследовании задействовали беспилотные летательные аппараты с тепловизионным оборудованием. Согласно результатам «переписи», на острове проживают 864 медведя.

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Алан Босиков
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