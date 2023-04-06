Отказавшейся праздновать свадьбу невесте подсказали способ объяснить это матери

The Guardian: если не хочется звать мать на свадьбу, стоит отпраздновать с ней отдельно

Чтобы не приглашенные на свадьбу детей родители не обиделись, для них стоит устроить отдельный ужин, посоветовала специалист по этике Принстонского университета Элеанор Гордон-Смит. Способ объяснить решение не устраивать из бракосочетания большой праздник она подсказала в колонке The Guardian в ответ на письмо 37-летней женщины, оказавшейся в сложной ситуации.

Автор письма поняла, что не хочет устраивать большую свадьбу и звать на нее родственников, в частности свою мать. Для свадьбы паре надо уехать из города. «Но меня останавливает мысль о матери, которой будет больно из-за того, что она не увидит свадьбу единственной дочери», — написала она. Женщина добавила, что ранее уже задела чувства матери, признавшись в нежелании иметь детей.

Гордон-Смит в ответе отказавшейся торжественно праздновать невесте написала, что свадьба будет первым днем существования союза, который, если все пойдет по плану, продлится всю оставшуюся жизнь. Это мероприятие, уточнила она, должно показать, как именно партнеры будут относиться друг к другу в дальнейшем. Чтобы поставить себя на первое место, но при этом не обидеть мать, специалист по этике рекомендует найти способ отпраздновать важный день с родительницей отдельно.

Скажите, что хотите избежать праздника, но желаете пригласить ее на особенный ужин заранее, где она бы могла произнести тост и быть гордой матерью невесты. Может быть, она сможет присутствовать онлайн? Обычно я не считаю намеренный обман хорошим решением, но, может быть, сначала уехать, заключить брак, а уже потом собрать праздник для друзей и семьи? Элеанор Гордон-Смит специалист по этике

По словам Гордон-Смит, реакция матери может быть не такой острой, как кажется автору письма. «Возможно, сперва она будет ошеломлена и расстроена, но в конце концов придет в себя. Важно не позволять страхам о том, как отреагируют на нас люди, управлять нами еще до того, как что-то произошло», — заключила она.

Ранее семейный и детский психолог, педагог Ольга Нестеренко перечислила слова, которые запрещены при общении с ребенком. Токсичность поведения матери по отношению к ребенку, указала она, выдают фразы: «Сейчас скажу дяде, чтобы забрал тебя, если не…», «Не ходи туда, обязательно упадешь», «Тебе жарко! Тебе холодно! Ты голодный! Не спорь, я лучше знаю!» и другие.