Музыкальный фестиваль «Нашествие» проведут впервые за четыре года

Российский рок-фестиваль «Нашествие» пройдет 4, 5 и 6 августа в Калужской области

Российский рок-фестиваль «Нашествие» проведут впервые за четыре года. Информация об этом появилась на официальной странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Музыкальное событие состоится 4, 5 и 6 августа в окрестностях деревни Митяево Боровского района Калужской области. Отмечается, что на протяжении почти 20 лет «Нашествие» проходило в селе Завидово Тверской области. Организаторы заявили, что, несмотря на перенос площадки, традиционный формат «Нашествия» будет сохранен.

Гостям фестиваля обещают не только концерты рок-групп и выступления артистов театра и кино, но и историческую реконструкцию, детские, игровые и спортивные активности. Все приобретенные ранее билеты действительны.

Известно, что в 2020 и 2021 годах Роспотребнадзор перенес «Нашествие» из-за пандемии коронавируса. В 2022 году мероприятие должно было состоятся в подмосковном Серпухове, но в апреле организаторы в очередной раз сообщили о переносе. Последний летний рок-фестиваль «Нашествие» состоялся в июле 2019 года. Тогда его посетили около 200 тысяч человек.