Пушилин заявил о понимании Путиным самых тонких деталей жизни новых регионов

Врио главы ДНР Пушилин: Путин погружен в самые тонкие детали жизни новых регионов

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале телеканале «Россия 1» рассказал, что встречи с российским президентом Владимиром Путиным всегда оказываются конструктивными, поскольку он понимает самые тонкие детали жизни новых регионов страны.

«Встреча с президентом [России] всегда проходит в конструктивном ключе ввиду того, что он погружен в самые тонкие детали», — заявил Пушилин.

По его словам, как правило главу государства остается лишь проинформировать о том, что очень нужно тем людям, которые там проживают. Он подчеркнул, что работа с Путиным проходит легко, поскольку он всегда понимает все что нужно и знает, чему стоит уделить внимание. Пушилин добавил, что каждое общение с российским лидером сулит важные решения для граждан ДНР.

5 апреля президент России Владимир Путин заявил, что новые российские регионы необходимо как можно быстрее интегрировать в единое правовое пространство страны.

5 октября Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.