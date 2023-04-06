Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:43, 6 апреля 2023Россия

Пушилин заявил о понимании Путиным самых тонких деталей жизни новых регионов

Врио главы ДНР Пушилин: Путин погружен в самые тонкие детали жизни новых регионов
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале телеканале «Россия 1» рассказал, что встречи с российским президентом Владимиром Путиным всегда оказываются конструктивными, поскольку он понимает самые тонкие детали жизни новых регионов страны.

«Встреча с президентом [России] всегда проходит в конструктивном ключе ввиду того, что он погружен в самые тонкие детали», — заявил Пушилин.

По его словам, как правило главу государства остается лишь проинформировать о том, что очень нужно тем людям, которые там проживают. Он подчеркнул, что работа с Путиным проходит легко, поскольку он всегда понимает все что нужно и знает, чему стоит уделить внимание. Пушилин добавил, что каждое общение с российским лидером сулит важные решения для граждан ДНР.

5 апреля президент России Владимир Путин заявил, что новые российские регионы необходимо как можно быстрее интегрировать в единое правовое пространство страны.

5 октября Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Макрон не смог переубедить Си Цзиньпина поменять позицию по Украине
Песков заявил о необходимости гарантий безопасности для Белоруссии
Microsoft заплатит три миллиона долларов за нарушение антироссийских санкций
Овечкин высказался о непопадании «Вашингтона» в плей-офф НХЛ
Пушилин заявил о понимании Путиным самых тонких деталей жизни новых регионов
Врач перечислил причины проблем с эрекцией после 30 лет
Москвичка обнаружила живую змею в купленной клубнике
В Москве прокомментировали идею забрать участок у посольства России в Киеве
В Германии осудили реакцию украинских дипломатов на призыв к миру
В Госдуме назвали цель визита Макрона в Китай
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.