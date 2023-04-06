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10:05, 6 апреля 2023Россия

Российский ребенок едва не погиб на операционном столе из-за обмана матери

В Карелии девочка едва не умерла во время операции из-за того, что ее мать обманула врачей

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Карелии ученица младших классов едва не погибла на операционном столе из-за того, что ее мать обманула врачей. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава регионального Минздрава Михаил Охлопков.

По его словам, ребенку потребовалась операция, накануне которой медики предупредили, что перед наркозом девочке нельзя есть и пить. В назначенный день врачи уточнили у матери школьницы, соблюдались ли необходимые требования. После утвердительного ответа россиянки девочку направили на операцию.

«Во время наркоза и в конце процедуры она вдруг резко посинела, из носа и рта потекло очень много воды. И только умелые действия медиков предотвратили страшную трагедию. Иначе ребенок мог умереть», — объяснил Охлопков.

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Придя в сознание, девочка рассказала врачам, что утром выпила стакан воды. Школьницу передали матери и сообщили о случившемся — в ответ на это женщина подтвердила слова дочери.

Глава регионального Минздрава подчеркнул, что в случае летального исхода в произошедшем могли обвинить врачей.

Ранее в приемном покое тюменской больницы умер ребенок с тяжелым хроническим заболеванием. Перед этим врачи предложили родителям госпитализировать сына, но они от такого варианта отказались. Позднее мальчика все же доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

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Варвара Родикова
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