Россиянин проснулся после застолья с телами убитых брата и друга в квартире

В Томске мужчина проснулся после застолья с телами убитых брата и друга в квартире

В Томске 50-летний мужчина проснулся после застолья с телами брата и друга в квартире, сообщает РЕН ТВ.

Накануне вечером трое мужчин употребляли спиртное, после чего легли спать. Однако наутро проснулся только один из них, двое других оказались мертвы, а на их теле были обнаружены ножевые ранения. По данным издания, правоохранители зафиксировали на одном из погибших 15 проникающих ножевых ранений. Выживший россиянин заявил, что ничего не помнит.

Отмечается, что оба брата были судимы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Брянской области 49-летний мужчина зарубил топором 85-летнюю мать во время скандала.