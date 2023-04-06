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16:37, 6 апреля 2023Среда обитания

Возле Байкала захотели запретить продавать пластик

В Госдуме захотели запретить продажу одноразового пластика в Байкальской природной зоне

Фото: Ekaterina Sazonova / Unsplash

В России захотели запретить розничную продажу одноразовых пластиковых изделий в Байкальской природной зоне. 5 апреля депутаты Госдумы одобрили в первом чтении соответствующий законопроект, сообщает «Коммерсантъ».

В документе говорится о пакетах, сумках и мешках. В перечень также попали посуда, столовые приборы и другие товары из пластмассовых материалов. Кроме того, проект подразумевает запрет на безвозмездную передачу такой продукции юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. В случае принятия закона запрет начнет действовать в центральной экологической зоне с 1 марта 2023 года и с 1 марта 2024 года — в буферной.

Поправки внесла группа депутатов во главе с бывшим главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным. В пояснительной записке отмечается, что воды Байкала сильно загрязнены микропластиком, количество которого ежегодно растет. Только в центральной экологической зоне за 12 месяцев образовывается 67 тысяч тонн мусора. Выбрасываемые местными жителями и туристами отходы являются одним из источников загрязнения. Из-за увеличения внутреннего туристического потока и отсутствия механизмов утилизации пластика уровень загрязнения может вырасти.

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Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что мера существенно сократит нагрузку на Байкал. Однако «Гринпис России» опасается, что запрещенные товары заменят неэкологичной альтернативой из бумаги, биоразлагаемых и оксоразлагаемых пластиков. По словам экспертов, в стране отсутствует регулирование производства биополимеров и маркировка изделий из них, что сильно осложняет рассортировку таких предметов. В комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды заявили, что вопрос замены одноразовому пластику будет прорабатываться Минпромторгом и Минприроды.

В сентябре 2021 года сообщалось, что содержание пластиковых частиц на отдельных участках Байкала сопоставимо с их содержанием в циклических зонах океанских течений. Микропластик в водоеме является продуктом распада бытовых упаковочных материалов.

Александра Качан
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