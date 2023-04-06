Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на донецком направлении

Минобороны заявило об уничтожении более 140 бойцов ВСУ на донецком направлении

Российские войска за минувшие сутки уничтожили более 140 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в четверг, 6 апреля, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что боевые действия на данном направлении велись силами «Южной» группировки войск. Кроме потерь среди личного состава, противник лишился трех бронированных машин, восьми автомобилей, самоходной артиллерийской установки Krab, произведенной в Польше, а также самоходных гаубиц «Гвоздика» и «Акация» и гаубицы Д-20.

Кроме того, российским войскам удалось уничтожить радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. «В районе населенного пункта Сергеевка ДНР уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 107-й реактивной бригады ВСУ», — добавили в министерстве.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России пресекли работу трех групп диверсантов ВСУ в районе населенных пунктов Владимировка, Мирное и Никольское в Донецкой народной республике (ДНР).