Грузовик насмерть сбил мужчину на зебре в центре Москвы

В центре Москвы грузовик насмерть сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе

В Москве грузовик насмерть сбил мужчину, который переходил дорогу по зебре. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram.

ДТП произошло в переулке Маяковского в центральном административном округе. «Водитель грузового автомобиля совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в заявлении ведомства.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В конце марта грузовик насмерть сбил пешехода на улице Енисейской. Погибший также переходил дорогу по зебре. Столичный Дептранс публиковал видео с места происшествия.