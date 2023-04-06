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14:06, 6 апреля 2023Россия

Грузовик насмерть сбил мужчину на зебре в центре Москвы

В центре Москвы грузовик насмерть сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе

Фото: Unsplash

В Москве грузовик насмерть сбил мужчину, который переходил дорогу по зебре. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram.

ДТП произошло в переулке Маяковского в центральном административном округе. «Водитель грузового автомобиля совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в заявлении ведомства.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В конце марта грузовик насмерть сбил пешехода на улице Енисейской. Погибший также переходил дорогу по зебре. Столичный Дептранс публиковал видео с места происшествия.

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Евгения Куликова
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