Россия и Вьетнам подписали новые соглашения о сотрудничестве

Дмитрий Чернышенко и Чан Хонг Ха провели заседание комиссии по торговому сотрудничеству

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и заместитель председателя правительства Вьетнама Чан Хонг Ха провели 24-е заседание Российско-Вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Как отмечалось, 2030 году товарооборот между Россией и Вьетнамом должен достигнуть десяти миллиардов долларов.

«В текущих условиях мы продолжаем двигаться по траектории осмысленного и устойчивого развития. Вьетнам — наш давний партнер, отношения с которым традиционно носят дружественный характер и не подвержены конъюнктурным колебаниям. Укрепление стратегического партнерства с Вьетнамом является одним из приоритетов российской внешней политики в регионе», — отметил Чернышенко.

Для достижения этой цели будет разработан комплексный план действий по основным направлениям совместной работы в таких сферах, как промышленность, сельское хозяйство, энергетика, финансы, транспорт, цифровизация.

«Также считаем важным наращивать взаимный турпоток, развивать индустрию гостеприимства. Для этого предлагаем на взаимной основе открыть Национальные туристические офисы в России и Вьетнаме. Этот шаг позволит установить партнерские отношения между профильными компаниями двух стран, создаст возможности обмена опытом, совместной подготовки кадров, а также позволит повысить взаимную заинтересованность в туристических поездках», — отметил Чернышенко.

Чан Хонг Ха напомнил, что Россию и Вьетнам связывают дружеские отношения более 70 лет.

«Вьетнам и Российскую Федерацию связывают долгие и дружественные отношения, которые продолжаются уже более 73 лет. Эти связи прошли все испытания, и мы никогда не забудем ту помощь, которую вы нам оказываете на протяжении всего этого времени. Мы помним, что сто лет назад президент Хо Ши Мин прибыл в Россию, и именно из России он нам привез такую искру, которая помогла нам освободить нашу страну. Сегодня мы с обсудили новые вопросы нашего сотрудничества, в том числе вопросы энергетики и изменения климата. Я уверен, что на этом заседании мы достигнем конкретных результатов для того, чтобы повысить эффективность работы всех ведомств. Мы с Дмитрием Николаевичем высоко оцениваем работу правкомиссии за прошедшие дни, которая подготовилась к данному заседанию на самом высоком уровне», — сказал Чан Хонг Ха.

Дмитрий Чернышенко призвал вьетнамскую сторону привлекать спортсменов к участию в соревнованиях в России, организовывать совместные форматы чемпионатов.

Российский вице-премьер передал приглашение вьетнамским командам присоединиться к международному фиджитал-турниру «Игры Будущего», который пройдет в 2024 году в Казани, а также принять участие в тестовых соревнованиях, которые уже проходят в столице Татарстана.

Дмитрий Чернышенко и Чан Хонг Ха подписали итоговый протокол 24-ого заседания межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Были подписаны соглашения о научном сотрудничестве и создании совместного Юго-Восточного центра разработки и исследований в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий.

