Во Франции подростка задержали по подозрению в подготовке терактов

AFP: во Франции задержали 14-летнего подростка, который готовился устроить теракты

Французские спецслужбы задержали 14-летнего подростка по подозрению в подготовке ряда терактов, сообщает агентство AFP.

По данным издания, подростка задержали на северо-востоке Франции в департаменте Верхний Рейн. Правоохранительные органы утверждают, что тот намеревался совершить несколько терактов. При нем были обнаружены материалы, необходимые для изготовления взрывчатки, а также видео с пропагандой группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

Ранее стало известно, что проживающего на Сахалине гражданина одной из республик Центрально-Азиатского региона приговорили к 12 годам лишения свободы за помощь террористам. По информации спецслужб, 37-летний иностранец является приверженцем радикальных течений ислама. Он помогал в подготовке к совершению преступлений, координируя свои действия с активным членом международной террористической организации.