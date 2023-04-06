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17:52, 6 апреля 2023Силовые структуры

Российский суд наказал китайца за пропаганду нетрадиционных отношений

В Казани суд постановил выслать китайца из России за пропаганду нетрадиционных отношений

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Вахитовский районный суд Казани постановил отправить за пропаганду нетрадиционных отношений 22-летнего гражданина Китая под административный арест на семь суток, после чего выслать из страны. Об этом в четверг, 6 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, молодой человек разместил в своем YouTube-канале 19 видеороликов с изображением его отношений с 24-летним уроженцем Грузии. Правоохранители также установили, что из 64,9 тысячи подписчиков китайца около двух тысяч были несовершеннолетними. Молодой человек вину не признал.

Ранее сообщалось, что в Москве за пропаганду нетрадиционных отношений оштрафовали мужчину на 100 тысяч рублей.

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Илона Палей
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