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08:45, 6 апреля 2023Силовые структуры

Двое российских полицейских получили по семь лет колонии за крупную взятку

Под Астраханью осудили на семь лет двух сотрудников МВД за взятку в 300 тысяч рублей

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Астраханской области суд приговорил к семи годам лишения свободы бывшего заместителя начальника ОМВД России по Харабалинскому району и начальника отдела уголовного розыска за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчины признаны виновными по пунктам «а,в» части 5, статьи 290 («Получение взятки группой лиц по предварительному в крупном размере») Уголовного кодекса РФ. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима с лишением права занимать определенные должности сроком на четыре года каждому.

По данным ведомства, фигуранты во время проверки узнали, что местный житель причастен к незаконной ловле водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий лова. С 31 октября по 1 ноября 2022 года они получили 300 тысяч рублей от подозреваемого. За эту сумму правоохранители должны были сокрыть преступление. Однако их задержали сотрудники УФСБ.

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Екатерина Власова
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