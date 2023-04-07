Президент Азербайджана посетит Казахстан

Президент Азербайджана Алиев отправится с официальным визитом в Казахстан 10 апреля

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправится с официальным визитом в Казахстан 10 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу казахстанского главы Касым-Жомарта Токаева.

Согласно заявлению, Алиев приедет в республику по приглашению президента Казахстана. В рамках визита состоятся встречи глав государств в узком и расширенном составах в Астане. Уточняется, что Алиев и Токаев обсудят основные вопросы развития стратегического партнерства Казахстана и Азербайджана.

