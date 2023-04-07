Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:21, 7 апреля 2023Бывший СССР

Президент Азербайджана посетит Казахстан

Президент Азербайджана Алиев отправится с официальным визитом в Казахстан 10 апреля

Фото: РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправится с официальным визитом в Казахстан 10 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу казахстанского главы Касым-Жомарта Токаева.

Согласно заявлению, Алиев приедет в республику по приглашению президента Казахстана. В рамках визита состоятся встречи глав государств в узком и расширенном составах в Астане. Уточняется, что Алиев и Токаев обсудят основные вопросы развития стратегического партнерства Казахстана и Азербайджана.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Китай ответил Западу по ситуации на Украине
В Минкульте Татарстана назвали причину отмены концерта Арбениной в Казани
40-летний россиянин нашел пистолет на улице и прострелил себе бедро
Президент Азербайджана посетит Казахстан
MI5 заявила об угрозе теракта перед визитом Байдена в Северную Ирландию
Рогов заявил о разработке плана наступления ВСУ США и Великобританией
Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о брошенных на убой украинских мобилизованных
Курс евро превысил 90 рублей
В России произошло еще одно землетрясение
Эмили Ратаковски снялась в распахнутом халате на голое тело
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.