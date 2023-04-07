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19:05, 7 апреля 2023Путешествия

Названа самая дешевая страна для отдыха у моря в апреле

АТОР: дешевле всего россиянам обойдется отдых в апреле в Абхазии, Турции и на Гоа

Фото: Saurav022 / Shutterstock / Fotodom

Самой доступной страной для отдыха у моря в апреле стала Абхазия. Ценовой рейтинг наиболее выгодных пляжных направлений составили эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Аналитики изучили предложения туроператора «1001 Тур» и назвали минимальные цены на десятидневные туры на популярные курорты с вылетом в период с 10 по 16 апреля. Дешевле всего россиянам обойдется путешествие в Абхазию — цена путевок стартует от 51,7 тысячи рублей на двоих. В сумму входит перелет и проживание в трехзвездочном отеле с завтраками.

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Вторую строчку заняла Турция — провести отпуск в отеле аналогичной категории с питанием по системе «все включено» обойдется двоим туристам минимум в 81,2 тысячи рублей. На третьем месте расположился курорт Гоа — стоимость поездки в апреле начинается от 128,1 тысячи рублей. 

В Таиланде и Шри-Ланке провести отпуск получится дороже — туры на азиатские курорты можно приобрести за 140 и 148 тысяч рублей соотвественно. В категории от 150 до 200 тысяч рублей оказались ОАЭ, Египет, Куба и Катар. Больше 200 тысяч рублей придется заплатить только за путевки на Мальдивы, Сейшелы и в Венесуэлу.

Ранее россиянам назвали страны, доступные для отдыха весной без необходимости оформлять визы, либо с возможностью сделать это в упрощенном порядке. В список попали Турция, Египет, Таиланд,  ОАЭ, Тунис, Куба, Марокко, Венесуэла, Доминикана, Мальдивы, ВьетнамЮжная КореяМексикаМаврикий, Израиль, Катар, КолумбияМалайзия, Сейшелы, Филиппины и Черногория.

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Валентина Процкова
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