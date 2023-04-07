Армения примет участие в военных учениях США

Армения в 2023 году примет участие в двух военных учениях США в Европе

Военнослужащие Армении в 2023 году примут участие в двух военных учениях США, которые пройдут на территории Европы. Об этом сообщил пресс-секретарь военного ведомства Арам Торосян, передает ТАСС.

«Министерство обороны Республики Армения планирует принять участие в двух военных учениях, организованных командованием Сухопутных войск США в Европе в этом году», — заявил Торосян.

Ранее в Пентагоне сообщали, что Армения будет присутствовать в учениях Defender Europe, однако позже страну исключили из списка участников.

В марте в Молдавии начались совместные военные учения с армиями США, Великобритании и Румынии. По сообщению молдавского министерства обороны, они должны были продлиться до 7 апреля.

Самые крупные военные учения истребителей НАТО пройдут в июне 2023 года. Для этого перекроют воздушное пространство Германии, а за 11 дней в них примут участие более 200 самолетов и почти 10 тысяч военнослужащих.