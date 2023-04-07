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05:30, 7 апреля 2023Путешествия

Россиянка побывала в бюджетном отеле Турции и описала его фразой «лучшая трешка»

Читательница «Дзен» побывала в Турции и назвала лучший трехзвездочный отель

Кадр: Detur / YouTube

Российская туристка побывала в бюджетном отеле под названием Sun Club в турецком городе Сиде и описала его фразой «лучшая трешка». Своим мнением девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», материал опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации сообщила, что приобрела тур на восемь ночей за 128 тысяч рублей на двоих. По словам россиянки, выбранная ею трехзвездочная гостиница «идеально воплотила в жизнь все хотелки». «Первая линия, есть бассейн, питание "все включено", находится прямо в старом городе Сиде», — пояснила она.

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Более того, читательница портала добавила, что в отеле есть ресторан, бар, спа-центр, ухоженный сад, терраса для загара, а также большой выбор развлечений и активностей. «Номера чистые, светлые, стильно оформлены, — подчеркнула она. — Большинство имеют вид на город, и это даже лучше, чем вид на море».

Также путешественница отметила, что у гостиницы собственный песчаный пляж. «Зонтики и шезлонги бесплатные, но за полотенце нужно платить один доллар и оставлять депозит, — рассказала она. — Проще прихватить с собой пару собственных полотенец, чем возится с этими депозитами».

Ранее в апреле российский турист побывал в санатории «Кубань» в Анапе и описал отдых фразой «самая большая ошибка». Мужчина назвал номера в отеле бомжатником. Он рассказал, что обои в комнате оборваны кусками, вся мебель сломана, а у кроватей сгнили ножки.

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Фариза Бацазова
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