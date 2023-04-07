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10:09, 7 апреля 2023Бывший СССР

Стало известно о прибытии в подразделения ВСУ американских БТР

«РВ»: в подразделения украинской армии прибыли американские бронетранспортеры Stryker

Фото: U.S. Army / Gertrud Zach / AP

Американские бронетранспортеры (БТР) Stryker прибыли в подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно Telegram-каналу «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Уточняется, что БТР имеют легкие катковые минные тралы LWMR, предназначенные для преодоления минных заграждений. Предполагается, что бронетранспортеры будут использованы в том числе в наступательных операциях. Кроме того, на опубликованной видеозаписи показана поездка бойцов украинской армии на БТР в лесной местности.

27 марта министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил получение бронетехники из Великобритании, Германии и США. Он сообщал, что вооружение поступило в десантно-штурмовые войска. По его словам, в числе поступившей техники были БТР Stryker.

В конце января Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине. В него вошли 59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 90 бронетранспортеров Stryker, восемь систем противовоздушной обороны Avenger, боеприпасы для комплексов ПВО NASAMS, ракеты к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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Кристина Есикова
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