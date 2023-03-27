Украина подтвердила получение бронетехники из Германии и США

Министр обороны Украины Резников подтвердил получение бронетехники из Британии, ФРГ и США

Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил получение бронетехники из Великобритании, Германии и США. Об этом он сообщил на своей странице на Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам главы ведомства, бронетехника уже поступила на вооружение десантно-штурмовых войск.

«Сегодня имел честь совместно с командующим десантно-штурмовых войск Украины генерал-майором Максимом "Майком" Миргородским и нашими десантниками обкатать новое пополнение в наших армированных подразделениях. Challenger от Британии, Stryker и Cougar от США и Marder от Германии», — сообщил министр.

27 марта танкисты Вооруженных сил Украины в Великобритании завершили курс обучения по управлению танками Challenger 2. Тренировки по совместной боевой работе длились несколько недель, и украинские военные уже вернулись на родину. Предполагается, что эти экипажи будут задействованы при контрнаступлении, запланированном Киевом.

