Вернувшийся из американской тюрьмы Бут направил спасительную телеграмму Трампу

Виктор Бут, вернувшийся из тюрьмы в США, направил телеграмму Трампу и пригласил его в РФ

Общественный деятель, бизнесмен Виктор Бут, вернувшийся из тюрьмы в США, направил спасительную телеграмму американскому экс-президенту Дональду Трампу и пригласил его в Россию, передает РИА Новости.

По его мнению, Трамп мог бы возглавить в России антиглобалистское движение. «Его жизнь находится в опасности. Судебный процесс, который начался, не закончится просто так. Скорее всего, его просто уничтожат», — предположил Бут.

Трамп стал первым бывшим президентом США, которому предъявили уголовные обвинения. 4 апреля прокуратура Манхэттена обвинила его в 34 случаях подлога документов. Каждый из них включает в себя факт «фальсификации деловых документов первой степени с целью совершить другое правонарушение» и предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюрьмы.

Пока суд снял формальный арест с Трампа, после чего он вернулся во Флориду. Следующее заседание суда по делу экс-лидера США запланировано на 4 декабря.