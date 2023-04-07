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13:22, 7 апреля 2023Россия

Вернувшийся из американской тюрьмы Бут направил спасительную телеграмму Трампу

Виктор Бут, вернувшийся из тюрьмы в США, направил телеграмму Трампу и пригласил его в РФ

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Общественный деятель, бизнесмен Виктор Бут, вернувшийся из тюрьмы в США, направил спасительную телеграмму американскому экс-президенту Дональду Трампу и пригласил его в Россию, передает РИА Новости.

По его мнению, Трамп мог бы возглавить в России антиглобалистское движение. «Его жизнь находится в опасности. Судебный процесс, который начался, не закончится просто так. Скорее всего, его просто уничтожат», — предположил Бут.

Трамп стал первым бывшим президентом США, которому предъявили уголовные обвинения. 4 апреля прокуратура Манхэттена обвинила его в 34 случаях подлога документов. Каждый из них включает в себя факт «фальсификации деловых документов первой степени с целью совершить другое правонарушение» и предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюрьмы.

Пока суд снял формальный арест с Трампа, после чего он вернулся во Флориду. Следующее заседание суда по делу экс-лидера США запланировано на 4 декабря.

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Анна Щербакова
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