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11:47, 7 апреля 2023Культура

Венсан Кассель удалил из соцсетей все фотографии с супругой Тиной Кунаки

Венсан Кассель удалил все фотографии с 26-летней женой на фоне слухов об их расставании

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Из Instagram-аккаунта (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) французского киноактера Венсана Касселя исчезли все фотографии, на которых была запечатлена его супруга, модель Тина Кунаки. Об этом сообщает Daily Mail.

В издании отметили, что совместные снимки с Кунаки были удалены на фоне слухов о распаде звездной пары. Кассель также не поздравил в соцсетях жену с днем рождения — 5 апреля Кунаки исполнилось 26 лет. Что стало причиной их расставания, пока неизвестно.

«Они расстались несколько недель назад. У Тины разбито сердце», — подчеркнул источник Daily Mail, добавив, что модель давно не делала публикаций, связанных с супругом.

Венсан Кассель женился на Тине Кунаки, которая моложе его на 30 лет, в августе 2018 года. Через год у пары родилась дочь, которую назвали Амазони. Брак с Кунаки стал вторым для французского актера — до 2013 года он был женат на актрисе Монике Беллуччи.

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Сергей Равин
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