На Украине чиновник воинской части отбирал у солдат боевые доплаты

ГБР Украины: чиновник воинской части отбирал у солдат боевые доплаты, угрожая расправой

В Одесской области чиновник воинской части отбирал у подчиненных солдат боевые доплаты, угрожая физической расправой. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в своем Telegram-канале.

«Сотрудники ГБР сообщили о подозрении начальнику материального обеспечения одной из воинских частей Одесской области, который требовал с подчиненных военнослужащих отдавать ему часть средств из ежемесячных надбавок, установленных на период военного положения», — говорится в заявлении ведомства.

