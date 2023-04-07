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11:31, 7 апреля 2023Бывший СССР

На Украине чиновник воинской части отбирал у солдат боевые доплаты

ГБР Украины: чиновник воинской части отбирал у солдат боевые доплаты, угрожая расправой

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В Одесской области чиновник воинской части отбирал у подчиненных солдат боевые доплаты, угрожая физической расправой. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в своем Telegram-канале.

«Сотрудники ГБР сообщили о подозрении начальнику материального обеспечения одной из воинских частей Одесской области, который требовал с подчиненных военнослужащих отдавать ему часть средств из ежемесячных надбавок, установленных на период военного положения», — говорится в заявлении ведомства.

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Кристина Есикова
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