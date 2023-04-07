Собака вцепилась в россиянку на глазах у детей и попала на видео
В Новочеркасске собака вцепилась в женщину на глазах у детей и попала на видео
Собака набросилась на жительницу Ростовской области и искусала. Произошедшее попало на видео. Кадры в пятницу, 7 апреля, публикует Telegram-канал «Подъем».
Инцидент произошел на детской площадке в Новочеркасске. Почему животное набросилось на женщину, неизвестно.
По словам очевидцев, россиянка стояла у стенки игровой горки, когда животное вцепилось ей в руку на глазах у детей. Пострадавшую госпитализировали с ранами кистей и предплечий, сейчас она находится под наблюдением врачей.
В пресс-службе мэрии города сообщили, что собаку уже поймали.
Ранее в апреле в Воронеже стая собак напала на ребенка во дворе жилого комплекса «Дельфин». Происшествие попало на видео камер наружного наблюдения.