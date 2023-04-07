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17:57, 7 апреля 2023Россия

Собака вцепилась в россиянку на глазах у детей и попала на видео

В Новочеркасске собака вцепилась в женщину на глазах у детей и попала на видео

Собака набросилась на жительницу Ростовской области и искусала. Произошедшее попало на видео. Кадры в пятницу, 7 апреля, публикует Telegram-канал «Подъем».

Инцидент произошел на детской площадке в Новочеркасске. Почему животное набросилось на женщину, неизвестно.

По словам очевидцев, россиянка стояла у стенки игровой горки, когда животное вцепилось ей в руку на глазах у детей. Пострадавшую госпитализировали с ранами кистей и предплечий, сейчас она находится под наблюдением врачей.

В пресс-службе мэрии города сообщили, что собаку уже поймали.

Ранее в апреле в Воронеже стая собак напала на ребенка во дворе жилого комплекса «Дельфин». Происшествие попало на видео камер наружного наблюдения.

Евгения Куликова
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