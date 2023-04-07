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12:44, 7 апреля 2023Среда обитания

Россияне объяснили нежелание покупать жилье

Kestler&Wolf: россияне не желают покупать жилье из-за возможности вложить деньги в бизнес

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Россияне рассказали, что в текущих реалиях в вопросе принятия решения по покупке жилья их останавливает тот факт, что они могут с накопленными средствами вложиться в бизнес. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на коммуникационное агентство Kestler&Wolf.

О том, что возможность вложить деньги в бизнес останавливает их от покупки жилья, заявил 41 процент респондентов. Причинами нежелания покупать жилье также назвали невозможность выплачивать ипотеку в будущем. Топ-3 списка стоп-факторов замкнули потенциальные проблемы с поддержанием инфраструктуры со стороны УК.

Что касается угроз, которые россияне заметили при покупке жилья, то 34 процента опрошенных объяснили, что опасаются за то, что там не будет ранее заявленной инфраструктуры. При этом 17 процентов переживают, что объект не будет соответствовать заявленной концепции, а 18 процентов опрошенных заявили, что их пугает возможное банкротство застройщика.

Ранее россияне рассказали, что второй раз оформляют ипотеку, так как хотят расширить жилплощадь. Среди причин второго кредита на жилье заемщики также назвали желание обеспечить квартирой детей и сдать объект в аренду.

Нина Ташевская
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