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11:28, 7 апреля 2023Среда обитания

Россияне назвали причины оформления второй ипотеки

Банк ДОМ.РФ: россияне оформляют вторую ипотеку, чтобы расширить жилплощадь

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Россияне рассказали, что второй раз оформляют ипотеку, так как хотят расширить жилплощадь. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Банк ДОМ.РФ.

По данным аналитиков, чаще всего повторно берут ипотеку жители Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Среди причин второго кредита на жилье заемщики также назвали желание обеспечить квартирой детей и сдать объект в аренду.

В общей сложности с января 2022 года две и более сделок по покупке жилья заключили более тысячи клиентов. Они оформили 2,2 тысячи кредитов на восемь миллиардов рублей. Эксперты выяснили, что чаще всего второй кредит оформляли в рамках программы семейной ипотеки.

Ранее стало известно, что по итогам марта 2023 года выдача ипотеки в России выросла на четверть относительно февраля. В первый месяц весны продажи ипотечных кредитов в стране превысили 530 миллиардов рублей.

Нина Ташевская
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