ДТП со взрывом фуры с лакокрасочными материалами попало на видео в Узбекистане

В Узбекистане на видео попало ДТП со взрывом фуры, перевозившей лакокрасочные материалы

В Узбекистане попало на видео ДТП с фурой, перевозившей лакокрасочные материалы. На повороте автомобиль занесло, он перевернулся и взорвался. Ролик опубликовал Telegram-канал «RT на русском».

На записи видно, как водитель фуры пытается на повороте обогнать легковой автомобиль, но не справляется с управлением. Грузовик заваливается на бок, а затем экран заполняет пламя.

Сообщается, что в результате аварии были повреждены еще три автомобиля. Водитель фуры погиб, еще шесть человек пострадали.

Ранее стало известно, что в Армении автобус со школьниками упал в реку. В больницу были доставлены 24 человека, одна из пострадавших, женщина 1970 года рождения, скончалась.