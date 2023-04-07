Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:42, 7 апреля 2023Россия

Появился проект расписания ЕГЭ на 2023 год

Минпросвещения и Рособрнадзор разработали проект расписания ЕГЭ на 2023 год

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Минпросвещения России и Рособрнадзор разработали проект приказа, который утверждает расписание проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2023 год. Об этом пишет ТАСС.

Планируется, что 26 мая пройдет ЕГЭ по географии, литературе и химии, 29 и 30 мая — по русскому языку. 1 июня планируется провести экзамены по базовой и профильной математике.

ЕГЭ по истории и физике пройдут 5 июня, а 8 июня — по обществознанию. Информатику планируется сдавать 19 и 20 июня, а 20 июня — биологию. 5 июня должны состояться экзамены по английскому, французскому, немецкому, китайскому и испанскому языкам.

В документе отмечается, что данное расписание не будет касаться выпускников прошлых лет.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что в России «обсуждается и будет обсуждаться» отмена ЕГЭ как необходимый шаг по возвращению образования в традиционное национальное русло. В свою очередь, президент Владимир Путин призвал совершенствовать систему ЕГЭ, также отметив, что она открывает возможности множеству детей с периферии поступить в ведущие вузы страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Лавров назвал цель Запада после «покорения России»
Кержаков назвал причину отъезда из России
Обломки неизвестного беспилотника нашли под Москвой
В Кремле ответили на вопрос о поездке Путина в Арктику
Пациент избил врача в подмосковном травмпункте
Кремль не стал комментировать публикации о возможном пасхальном перемирии
В Кремле прокомментировали идею всеобщего отказа от ядерного оружия
Президент Латвии назвал уроком патриотизма службу в армии
Кремль анонсировал встречу Путина с Мурашко
Курс доллара превысил 83 рубля
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.