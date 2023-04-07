Появился проект расписания ЕГЭ на 2023 год

Минпросвещения и Рособрнадзор разработали проект расписания ЕГЭ на 2023 год

Минпросвещения России и Рособрнадзор разработали проект приказа, который утверждает расписание проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2023 год. Об этом пишет ТАСС.

Планируется, что 26 мая пройдет ЕГЭ по географии, литературе и химии, 29 и 30 мая — по русскому языку. 1 июня планируется провести экзамены по базовой и профильной математике.

ЕГЭ по истории и физике пройдут 5 июня, а 8 июня — по обществознанию. Информатику планируется сдавать 19 и 20 июня, а 20 июня — биологию. 5 июня должны состояться экзамены по английскому, французскому, немецкому, китайскому и испанскому языкам.

В документе отмечается, что данное расписание не будет касаться выпускников прошлых лет.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что в России «обсуждается и будет обсуждаться» отмена ЕГЭ как необходимый шаг по возвращению образования в традиционное национальное русло. В свою очередь, президент Владимир Путин призвал совершенствовать систему ЕГЭ, также отметив, что она открывает возможности множеству детей с периферии поступить в ведущие вузы страны.