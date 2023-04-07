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12:26, 7 апреля 2023Россия

Россиянин силой посадил сожительницу на раскаленную плиту

В Курганской области мужчина силой посадил сожительницу на раскаленную плиту

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Житель Курганской области силой посадил сожительницу на раскаленную плиту. Сообщение об этом опубликовано на сайте региональной прокуратуры.

Россиянин приподнял женщину и, удерживая ее за туловище, поместил на горячую плиту. Своими действиями он причинил ей «физическую боль и телесные повреждения в виде ожогов второй и третьей степени».

Суд квалифицировал его действия как умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

Ранее житель Московской области облил жену бензином и поджег ее. После этого он попытался покончить с собой. Обоих супругов в тяжелом состоянии доставили в больницу. По одной из версий, мужчина пошел на это из-за ревности.

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Алан Босиков
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