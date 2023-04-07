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19:34, 7 апреля 2023Россия

Россиянин избил продавщицу секс-шопа обувной ложкой за незнание английского

Житель Самары избил продавщицу секс-шопа обувной ложкой за незнание английского языка

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Пятидесятилетний житель Самары избил сотрудницу секс-шопа ложкой для обуви за незнание английского языка. Об этом сообщает KP.RU.

Инцидент произошел 7 апреля на Ново-Вокзальной улице. Россиянин с медицинской маской на лице зашел в магазин и стал неразборчиво говорить по-английски, угрожая продавщице обувной ложкой. Когда женщина переспросила, что он имеет в виду, мужчина разозлился и заставил ее лечь на пол.

«Ты что, в школе плохо учила английский? Ложись, сука», — заявил он и стал избивать продавщицу ложкой по ягодицам, призывая учить язык.

Затем нападавший отошел к прилавку, а женщине удалось сбежать. Перед тем, как скрыться, россиянин забрал два ноутбука, лежащих на стойке.

Спустя несколько часов мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов — им оказался безработный местный житель. По некоторым данным, у мужчины могут быть проблемы с психикой, по факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что пьяный житель Казани устроил скандал в секс-шопе и пригрозил изнасиловать продавщицу, если она не закроет магазин.

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Варвара Родикова
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