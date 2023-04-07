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20:08, 7 апреля 2023Среда обитания

Охранники УК напали на жильцов дома в российском городе

Охранники УК напали на жильцов дома в Санкт-Петербурге

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Охранники управляющей компании «Космосервис» жилого комплекса «ЗимаЛето» в Санкт-Петербурге напали на жильцов здания. Собственников квартир в ЖК не пропустили в офис УК, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Жильцов не устроили результаты общего собрания, на котором обсуждалось повышение тарифов за ремонт подъездов и уборку снега. Среди собственников провели голосование на тему новых цен, подсчеты сотрудники УК решили провести в своем офисе. Жильцы захотели проконтролировать процесс, но не смогли попасть внутрь.

По словам пострадавших, охранники здания ударили девушку и порвали одежду на мужчине. Жильцы собираются написать коллективное обращение в полицию.

В октябре 2022 года экспертов Роскачества рассказали россиянам, как подать жалобу на управляющую компанию. При недовольстве работой своей УК в первую очередь нужно запросить договор управления, который заключается с каждым жильцом дома. Далее рекомендуется изучить документ и убедиться, что он составлен правильно и согласно ему УК должна заниматься рядом работ.

Александра Качан
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