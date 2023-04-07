Во Франции указали на унижение Макрона

Французский политик Флориан Филиппо: Макрон не понимает, что его везде унижают

Бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо указал на непонимание президентом Франции Эммануэлем Макроном того факта, что к нему везде относятся несерьезно. Об этом он написал в своем Twitter.

«После трехкилометрового стола в России — гигантский овал в Китае!», — отметил Филиппо, говоря о том, что во время визита в Китай французского президента посадили на большом расстоянии от лидера КНР Си Цзиньпина. «Макрона унижают абсолютно везде! Он хоть понимает это?» — задался вопросом политик.

Ранее Флориан Филиппо заявил, что представитель Белого дома Джон Кирби унизил Эммануэля Макрона словами о протестах во Франции. По его словам, французский лидер «может играть роль послушного пуделя для американцев».