Французский политик обвинил США в унижении Макрона

Французский политик Филиппо обвинил США в унижении Макрона словами о протестах во Франции

Французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал слова представителя Белого дома Джона Кирби, что США поддерживают право на мирные демонстрации везде, включая эту страну. Об этом Филиппо написал в своем Twitter-аккаунте.

Филиппо обвинил Кирби в унижении президента Франции Эммануэля Макрона и подчеркнул, что он сделал это словами о протестах во Франции.

«Макрон может играть роль послушного пуделя для американцев, но только что они его официально и публично унизили, раскритиковав насилие против демонстрантов в нашей стране! Пуделя не хвалят, а ругают! Тем лучше!» — отметил политик.

Во Франции с конца января проходят массовые уличные протесты против пенсионной реформы. 31 января на митинги вышли порядка трех миллионов человек. На фоне происходящего рейтинг Макрона упал до рекордного минимума. Работой французского президента довольны только 28 процентов опрошенных.