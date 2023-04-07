Россиянка через суд взыскала деньги за подключение к газу

Жительница Перми через суд взыскала с подрядчика 165 тысяч рублей за подключение к газу

В Перми женщине удалось взыскать у владельца газопровода десятки тысяч рублей за отказ от его услуг по подключению газа к своему дому, которые она оплатила ранее. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание Ura.Ru.

Пермячка заплатила ООО «Виадук» 165 тысяч рублей за подключение газа на земельном участке, однако впоследствии решила отказаться от услуг исполнителя, так как необходимость в них отпала, и попросила вернуть деньги. Получив отказ, она пошла в районный суд.

На претензию россиянки подрядчик ответил тем, что не намерен возвращать денежные средства, однако женщина может передать свое право на подключение другому желающему, если таковой найдется, за такую же сумму. Однако суд принял решение, что организация обязана вернуть сумму целиком, а также заплатить штраф в 82 тысячи рублей.

В феврале стало известно, что в Санкт-Петербурге мужчина отсудил у управляющей компании несколько тысяч рублей за растаявшие пельмени из-за отключения электричества. В управляющей компании мужчине ответили, что свет в квартире отсутствует из-за задолженности, которая накопилась за много месяцев неуплаты, однако он смог доказать, что все счета были своевременно оплачены.