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14:53, 7 апреля 2023Россия

В Дагестане посмертно присвоили звание Героя России участнику спецоперации

Глава Дагестана Меликов сообщил о присвоении звания Героя России участнику спецоперации

Фото: Head of Dagestan Press Service / Globallookpress.com

В Дагестане посмертно присвоили звание Героя России участнику специальной военной операции (СВО) старшему лейтенанту Шамилю Магомедову. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

Магомедов был командиром мотострелкового взвода, участвовал в спецоперации с первых дней. Его взвод попал в окружение в селе Борщевая, которое находится в Харьковской области. Два дня бойцы держали оборону, но на третий противник пошел в атаку.

«Тогда дагестанский герой поднял гранатомет на крышу здания и стал обстреливать противника, давая возможность своим сослуживцам отойти», — сказал Меликов.

Кроме того, глава Дагестана выразил соболезнования родным и близким погибшего бойца.

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24 февраля 2022 года началась специальная операция в Донбассе. Таким образом, по словам Путина, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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