Военный политолог Иванников: ВСУ готовятся создать очаг напряженности у российских границ

Военный политолог, подполковник запаса МВД России, работавший в зоне СВО, Олег Иванников в разговоре с Ura.ru выразил уверенность в том, что Киев попытается отвлечь людей от поражения в Артемовске (украинское название — Бахмут), назвав способ, который может быть использован, чтобы скрыть неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, украинские военные создадут очаг напряженности у российских границ.

«ВСУ готовятся к провокациям прежде всего в Белгородской и Брянской областях. Они попытаются создать очаг напряженности», — заявил эксперт.

Он пояснил, что украинские солдаты будут массово использовать беспилотные летательные аппараты, оснащенные взрывными устройствами, а также пускать в ход диверсионно-разведывательные группы, целью которых будет сеять панику и демонстрировать в сети свои преступления. Иванников добавил, что в связи с этим Россия должна будет усилить защиту на приграничных территориях.

Ранее глава пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма рассказал, что российские военные уничтожили дрон-камикадзе кустарного производства, а также ликвидировали до 10 солдат ВСУ в районе населенного пункта Марьинка.