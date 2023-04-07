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06:32, 7 апреля 2023Россия

В России назвали способ ВСУ скрыть поражение в Артемовске

Военный политолог Иванников: ВСУ готовятся создать очаг напряженности у российских границ

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Военный политолог, подполковник запаса МВД России, работавший в зоне СВО, Олег Иванников в разговоре с Ura.ru выразил уверенность в том, что Киев попытается отвлечь людей от поражения в Артемовске (украинское название — Бахмут), назвав способ, который может быть использован, чтобы скрыть неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, украинские военные создадут очаг напряженности у российских границ.

«ВСУ готовятся к провокациям прежде всего в Белгородской и Брянской областях. Они попытаются создать очаг напряженности», — заявил эксперт.

Он пояснил, что украинские солдаты будут массово использовать беспилотные летательные аппараты, оснащенные взрывными устройствами, а также пускать в ход диверсионно-разведывательные группы, целью которых будет сеять панику и демонстрировать в сети свои преступления. Иванников добавил, что в связи с этим Россия должна будет усилить защиту на приграничных территориях.

Ранее глава пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма рассказал, что российские военные уничтожили дрон-камикадзе кустарного производства, а также ликвидировали до 10 солдат ВСУ в районе населенного пункта Марьинка.

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Марина Совина
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