США проведут форум по сотрудничеству с Украиной

США проведут межведомственный форум по сотрудничеству с Украиной 13 апреля

США проведут межведомственный форум по сотрудничеству с Украиной 13 апреля. Об этом сообщает американский Госдеп, передает РИА Новости.

В форуме примут участие Госдеп, Агентство по международному развитию (USAID) и Минторг СЩА в партнерстве с правительством Украины и американской торговой палатой. Помимо этого, на нем будут присутствовать члены деловых кругов, диаспоры, гражданские активисты, инвесторы и фонды. Целью мероприятия называется привлечение американских инвестиций на Украину.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор допустил, что США могут отказаться от поддержки Украины в случае финансового кризиса. По словам американского военного, подобное развитие событий можно ожидать в следующие полгода из-за экономического спада.