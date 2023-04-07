В сети появились фото роскошного автопарка Ким Кардашьян с машинами одного цвета

В сети появились фото роскошного автопарка блогерши Ким Кардашьян c машинами серого цвета

В сети появились фото роскошного автопарка американской телезвезды Ким Кардашьян с машинами одного цвета. Соответствующие снимки приводит издание TMZ.

На размещенных кадрах запечатлен задний двор особняка знаменитости в Хидден Хиллс. Видно, что в собственности у блогерши имеются восемь машин, в том числе, Range Rover Autobiography и Rolls-Royce Ghost 2022 года. Кроме того, в ее коллекции присутствуют Cadillac Escalade 2023 года, Maybach и Lamborghini Urus Mansory 2022 года.

Журналисты портала выяснили, что общая стоимость автомобилей бизнесвумен составляет 2,1 миллиона долларов (170,1 миллиона рублей). Также они отметили, что все транспортные имеют в серый оттенок, который соответствует цветовой гамме особняка Кардашьян.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян выставила на продажу свои поношенные сандалии. Инфлюэнсерша сообщила в соцсетях, что к продаже доступны сланцы из ее гардероба марки Danward. Так, данные изделия в синем и белом цветах стоят 50 долларов (примерно четыре тысячи рублей).