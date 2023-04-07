Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:01, 7 апреля 2023Ценности

В сети появились фото роскошного автопарка Ким Кардашьян с машинами одного цвета

В сети появились фото роскошного автопарка блогерши Ким Кардашьян c машинами серого цвета

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

В сети появились фото роскошного автопарка американской телезвезды Ким Кардашьян с машинами одного цвета. Соответствующие снимки приводит издание TMZ.

На размещенных кадрах запечатлен задний двор особняка знаменитости в Хидден Хиллс. Видно, что в собственности у блогерши имеются восемь машин, в том числе, Range Rover Autobiography и Rolls-Royce Ghost 2022 года. Кроме того, в ее коллекции присутствуют Cadillac Escalade 2023 года, Maybach и Lamborghini Urus Mansory 2022 года.

Журналисты портала выяснили, что общая стоимость автомобилей бизнесвумен составляет 2,1 миллиона долларов (170,1 миллиона рублей). Также они отметили, что все транспортные имеют в серый оттенок, который соответствует цветовой гамме особняка Кардашьян.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян выставила на продажу свои поношенные сандалии. Инфлюэнсерша сообщила в соцсетях, что к продаже доступны сланцы из ее гардероба марки Danward. Так, данные изделия в синем и белом цветах стоят 50 долларов (примерно четыре тысячи рублей).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
В Госдуме описали возможные задачи срочников на миротворческих миссиях
В России отреагировали на заявление Блинкена о скором контрнаступлении Украины
Мясников назвал наиболее опасный вид головной боли
Комбат ДНР призвал увеличить численность российских войск
Стало известно о продвижении ЧВК «Вагнер» к западным районам Артемовска
Названа самая дешевая страна для отдыха у моря в апреле
Редкая погоня тигра за гауром попала на видео
В сети появились фото роскошного автопарка Ким Кардашьян с машинами одного цвета
Концерты группы «Наив» в Ярославле и Череповце отменили по инициативе депутата
Tesla стала самым дорогим автомобильным брендом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.