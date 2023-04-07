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15:21, 7 апреля 2023Россия

Минобороны России заявило о вбросах усовершенствованных штаммов коронавируса

Минобороны России: пандемия коронавируса подпитывается вбросами новых штаммов

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Пандемия коронавируса подпитывается «вбросами» усовершенствованных штаммов коронавируса. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, чьи слова передает ТАСС.

«Обращаю ваше внимание, что у специалистов остается ряд вопросов, связанных с, мягко говоря, странными для большинства вирусов изменчивостью и географическим происхождением вариантов COVID-19. <…> При этом каждый новый вариант обладал улучшенными свойствами с точки зрения их военно-биологического применения, нанося все больший экономический ущерб», — сказал он.

Представитель Минобороны напомнил, что антиковидные ограничения не исключили появление в 2022 году подвариантов штамма омикрон, которые вызвали рост заболеваний в Китае. Он также добавил, что США продолжают привлекать к военно-биологическим программам государственные ведомства, не имеющие отношения к сфере здравоохранения.

«Создается впечатление, что кем-то предпринимаются целенаправленные действия по усилению патогенных свойств вируса, а пандемия искусственно подпитывается посредством вброса новых усовершенствованных вариантов», — заключил начальник РХБЗ.

Ранее Кириллов заявил, что к появлению пандемии COVID-19 могут быть причастны США. По его словам, пандемия может быть связана с деятельностью организации USAID — Агентства США по международному развитию. Он отметил, что один из подрядчиков USAID вел свою деятельность и на Украине.

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Никита Абрамов
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