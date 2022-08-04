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Минобороны заявило о возможной причастности США к пандемии COVID-19

Минобороны России допустило причастность США к появлению и распространению COVID-19

Фото: Unsplash

К появлению пандемии COVID-19 могут быть причастны США. С таким заявлением во время брифинга выступил начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По словам представителя Минобороны России, пандемия может быть связана с деятельностью организации USAID — Агентства США по международному развитию. Глава РХБЗ отметил, что один из подрядчиков USAID вел свою деятельность и на Украине.

«Мы рассматриваем возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию. С 2009 года агентством финансировалась программа "Предикт", в рамках которой изучались новые виды коронавирусов, проводился отлов летучих мышей, являющихся переносчиками этих вирусов», — объявил Кириллов.

В Минобороны отметили, что экстренное сворачивание USAID в 2019 году программы «Предикт» позволяет предположить преднамеренный характер пандемии.

Ранее в Минобороны рассказали о зараженных туберкулезом деньгах в ЛНР. По словам Кириллова, высокопатогенный штамм туберкулеза распространяли через фальшивые деньги. Он отметил, что целью этой биологической атаки якобы были дети — по его словам, организаторы попытки заражения учли психологию детей и их стремление «тянуть все в рот».

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Валерий Розенберг
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