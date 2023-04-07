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10:54, 7 апреля 2023Ценности

Российская стилистка назвала самый модный аксессуар весны и лета

Стилистка Александра Симачева назвала бейсболки самым модным аксессуаром весны и лета

Фото: Joe Ciciarelli / Unsplash

Российская стилистка Александра Симачева назвала самый модный аксессуар весны и лета 2023 года. Ее комментарий приводит «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, в качестве наиболее актуальной детали стильных образов теплых сезонов выступит бейсболка. В первую очередь данную вещь можно скомбинировать со спортивными предметами гардероба. Например, с толстовкой, брюками, кроссовками или ботинками на шнуровке, а также с классическим серым или черным пальто.

В то же время указанные изделия будут удачно сочетаться с платьями и джинсовыми юбками длины макси, если добавить к ним бомберы, оверсайз-пиджаки и кожаные куртки, отметила специалистка. «Ну и конечно, бейсболка всегда отлично смотрится с джинсовой курткой всех фасонов. Можно надеть классическую модель, куртку-рубашку или модель оверсайзс. Только выбирайте бейсболки ярких цветов: розовые, красные, зеленые — особенно популярны», — заключила собеседница издания

Ранее стилистка Ольга Ким назвала россиянам самую модную мужскую одежду на весну 2023 года. В списке наиболее трендовых вещей оказались брюки карго из денима или футера, а также пальто прямого кроя и рубашки из плотной ткани, которые можно носить вместо пиджаков.

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Алина Гостева
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