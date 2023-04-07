Испугавшаяся за свою жизнь соседка пожаловалась на жену Малинина в полицию

Соседка жены певца Александра Малинина пожаловалась на нее в полицию

Соседка жены российского певца Александра Малинина Ирина пожаловалась на нее и работников МЧС в полицию. Россиянка испугалась за свою жизнь в случае пожара, сообщает РЕН ТВ.

По словам Ирины, при возгорании она не сможет эвакуироваться, так как Эмма Малинина договорилась с сотрудниками противопожарной службы и забрала себе в собственность один из технических коридоров в подъезде. В случае пожара покинуть дом можно только через это помещение.

Соседка Малининой считает, что в МЧС намеренно закрывают глаза на нарушения. Полиция начала проверку в отношении сотрудников надзорных подразделений ведомства, чтобы выяснить, злоупотребили ли они полномочиями.

В августе 2022 года актер Никита Ефремов пожаловался в полицию на соседей. Артист попросил правоохранительные органы разобраться с шумом, который доносится из находящегося неподалеку от его дома банкетного зала. Актер несколько раз просил заведение сделать музыку тише во время одной из проходящих ночью вечеринок, однако к нему не прислушались. Прибывшие на место после звонка Ефремова сотрудники полиции смогли убедить организаторов мероприятия убавить громкость.